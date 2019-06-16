Иран представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в понедельник представит доклад по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки, об этом сообщает РИА Новости.

«ОАЭИ завтра представит доклад по первому шагу сокращения обязательств в рамках СВПД», — говорится в сообщении ОАЭИ.

Согласно релизу, доклад будет содержать в себе информацию, посвященную запасам обогащенного урана, а также увеличению производства тяжёлой воды.

«В этом докладе будут объявлены шаги, предпринятые для вступления во вторую фазу по сокращению обязательств», — отмечается в релизе.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

При этом на следующем этапе, если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.