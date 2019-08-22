Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Министр обороны Ирана Амир Хатами ранее говорил, что после официальной демонстрации комплекс будет передан силам противовоздушной обороны армии Ирана.

В течение нескольких предшествовавших дню оборонной промышленности недель Иран представил достижения в этой сфере, в том числе бронеавтомобиль «Раад».

Комплекс уже проходил испытания в 2017 году. ЗРК «Бавар-373» является разработанной и полностью спроектированной в Иране, иранские военные отмечали, что комплекс представляет более продвинутую по сравнению с С-300 систему, которая способна конкурировать российским ЗРК.