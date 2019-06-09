Иран представил новую систему ПВО

Минобороны Ирана представило свою систему противовоздушной обороны, которая способна поражать несколько целей ракетами собственного производства «Сайяд-3», передает агентство Tasnim.

Издание отмечает, что система ПВО «Хордад-15» была разработана экспертами иранского оборонного ведомства и передана силами армии Ирана.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что новая систем может обнаруживать различные цели, в том числе военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 км и отслеживать их на расстоянии 120 километров.

По словам Хатами, система ПВО способна перехватывать одновременно шесть целей, а ее простота позволит военным подготовить ПВО к работе менее чем за пять минут. (RENTV)

| 2019-06-09T23:03:04+00:00 10 июня 2019, 00:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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