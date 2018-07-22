Иран предостерегает Трампа от противостояния

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать нефть у страны под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН.Тегеран также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив.

Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти, в частности, Бахрейн, Катар и Кувейт могут транспортировать нефть только через него, так как других выходов к морю у них нет. Через Ормузский пролив также идут танкеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака.