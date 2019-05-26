Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе, сообщается в телеграм-канале правительства Исламской Республики.

Зариф выступил с этой инициативой в Багдаде, на встрече с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом 25 мая. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива и приветствует любые предложения по снижению напряженности.

Ранее близкий к премьер-министру Ирака источник РИА Новости заявил, что Ирак наряду с Россией и еще четырьмя странами выступает посредником в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном.