Иран предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении

 Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил странам Персидского залива подписать договор о ненападении в связи с обстановкой в регионе, сообщается в телеграм-канале правительства Исламской Республики.
Зариф выступил с этой инициативой в Багдаде, на встрече с главой МИД Ирака Мухаммедом Али аль-Хакимом 25 мая. Он также подчеркнул, что Тегеран хочет наилучших отношений со странами Персидского залива и приветствует любые предложения по снижению напряженности.
Ранее близкий к премьер-министру Ирака источник РИА Новости заявил, что Ирак наряду с Россией и еще четырьмя странами выступает посредником в урегулировании конфликта между Вашингтоном и Тегераном.
| 2019-05-26T15:17:07+00:00 26 мая 2019, 15:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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