Иран предложил снизить тарифы в торговле между странами Каспия

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангери предложил представителям стран-участников Каспийского экономического форума снизить тарифы в торговле на Каспии, сообщает РИА Новости.
«Наша торговля развивается, но мы можем достигнуть большего, потенциал есть. Мы должны снизить тарифы на торговлю и создать другие условия для совместного экономического развития», — заявил Джахангери, выступая на форуме.
В форуме участвуют президент Туркменистана, премьер-министры России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, России, Болгарии.
| 2019-08-12T09:26:52+00:00 12 августа 2019, 09:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss