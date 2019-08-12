Иран предложил снизить тарифы в торговле между странами Каспия

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангери предложил представителям стран-участников Каспийского экономического форума снизить тарифы в торговле на Каспии, сообщает РИА Новости.

«Наша торговля развивается, но мы можем достигнуть большего, потенциал есть. Мы должны снизить тарифы на торговлю и создать другие условия для совместного экономического развития», — заявил Джахангери, выступая на форуме.

В форуме участвуют президент Туркменистана, премьер-министры России, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, России, Болгарии.