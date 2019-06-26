Иран после 27 июня ускорит процесс обогащения урана

Иран ускорит темпы обогащения урана после 27 июня. Об этом в среду заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB.

«По истечении этого срока (27 июня — прим. ТАСС) темпы обогащения урана ускорятся», — сказал Камальванди. Он добавил, что запасы обогащенного урана уже значительно увеличились, а 27 июня превысят 300 кг.

Согласно ядерной сделке, Иран должен экспортировать в другие страны излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг. 17 июня иранская сторона объявила, что в текущих условиях не считает себя обязанной выполнять это условие, а через 10 дней установленный ядерной сделкой лимиты обогащенного урана будут превышены.

Камальванди указал, что европейцы «не могут или не хотят выполнять свои обязательства» в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). «Но все еще у Европы есть шанс (сохранить ядерную сделку — прим. ТАСС)», — подчеркнул он.