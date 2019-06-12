Иран попросит у Абэ стать посредником в переговорах с США по смягчению санкций

Иранские власти во время первого за последние 40 лет визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран попросят его о посредничестве в переговорах между Ираном и США по вопросу смягчения антииранского санкционного режима. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных иранских высокопоставленных чиновников

«Япония может помочь в ослаблении напряженности в отношениях Ирана и США в качестве жеста доброй воли», — приводит агентство слова одного из источников. По мнению другого иранского чиновника, «[премьер-министр Японии Синдзо] Абэ может сыграть роль великого посредника, который упростит (переговорный процесс между США и Ираном — прим. ТАСС)».

В Тегеране также вновь выразили мнение, указывает Reuters, что Соединенные Штаты «должны либо снять несправедливые санкции, либо расширить список [стран], которым предоставляются из них исключения, либо приостановить их действие».

Абэ 12 июня начинает первый с 1978 года официальный визит в Иран. В преддверии своей поездки он провел телефонные консультации с высшим руководством Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и с президентом США Дональдом Трампом.(ТАСС)