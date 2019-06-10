Иран пообещал ответ на угрозы Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы иранскому народу со стороны Израиля неприемлемы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Глава дипломатического ведомства сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает уничтожить Иран, что повлечет ответ. Зариф также отметил в своем заявлении, что «Израиль и США являются основными источниками коренных проблем на Ближнем Востоке», и обвинил американцев в преступлении против всего региона.

Сообщается, что эти заявления были сделаны во время встречи Зарифа с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, где они обсуждали дальнейшее будущее ядерной сделки после выхода из нее США.(Лента.ру)