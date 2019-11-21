Иран пока не объяснился с МАГАТЭ по поводу обнаруженных частиц урана

Иран пока не предоставил МАГАТЭ дополнительную информацию по обнаруженным частицам уране в месте, которое не было задекларировано агентству, заявил и.о. гендиректора МАГАТЭ Корнел Феруцэ.

Феруцэ 7 ноября сообщил совету управляющих МАГАТЭ, что представители организации обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось.

«С того момента мы продолжаем консультации с Ираном, но не получили никакой дополнительной информации, и вопрос остается непроясненным. Встреча агентства и Ирана для дальнейшего обсуждения запланирована на следующей неделе в Тегеране. Важно, чтобы Иран сотрудничал с агентством для быстрого разрешения этого вопроса», — сказал Феруцэ, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ.