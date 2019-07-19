Иран подтвердил подготовку к саммиту в астанинском формате в Турции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассчитывает провести следующую встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции в рамках готовящегося саммита в астанинском формате. Как передает ТАСС, об этомКак передает ТАСС, об этом он сообщил в четверг корреспонденту ТАСС.

«Я думаю, мы встретимся [с Сергеем Лавровым] в Турции на саммите астанинского формата, который пройдет через некоторое время», — сказал министр, отвечая на вопрос о сроках его возможных контактов с главой МИД РФ. «Но я могу увидеть его и до этого», — отметил он.

| 2019-07-19T08:31:58+00:00 19 июля 2019, 09:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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