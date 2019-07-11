Иран поддержал стремления Франции снизить напряженность в регионе

«Французы официально объявили, что они не посредники, и что они прилагают усилия. Мы приветствуем любые усилия на пути снижения напряженности, а также приветствуем любые усилия, нацеленные на восстановление ядерного соглашения», — добавил глава МИД.

«Америка может прекратить санкции, а также эти страны могут выполнить свои обязательства. Когда произойдет что-то из этого, тогда все меры, которые мы приняли, могут быть пересмотрены. Это послание было ясно передано представителю президента Франции через меня, через президента республики, господина (замглавы МИД Ирана Аббаса — ред.) Аракчи и господина (секретаря Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али — ред.) Шамахани. В свою очередь он представит доклад на эту тему господину Макрону», — добавил министр.