Иран планирует наладить паромное сообщение с Дербентом

Ранее сообщалось, что посол Ирана в России прибыл в Дербент, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений. В рамках визита обсуждался вопрос об увеличении грузопотока через Махачкалинский морской торговый порт и открытие прямого пассажирского и грузового авиасообщения по маршруту Махачкала — Тегеран.

«К нам приходит бизнес, начинает у нас регистрироваться, (Сулейман) Керимов, зарегистрированный теперь здесь, на родине, дал нам четыре миллиарда поступлений в бюджет. Человек об этом мечтал десятилетиями, сейчас мы это сделали», — рассказал он.

Он отметил, что на сегодняшний день в самом древнем городе России — Дербенте, реализуются международные проекты, которые преобразят его.

«В Дербенте реализуется проект международный, там есть очень интересные решения. Город раньше имел миллиард с лишним доходов годовых, а сейчас получает четыре дополнительных. И эти деньги пойдут на этот город — самый древний город России, святыню, колыбель цивилизации, на территории нашей страны. Мы хотим, чтобы это было достойно, это наша мечта, у меня нет сомнений, что это получится», — заключил Васильев.