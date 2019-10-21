Иран планирует начать переговоры с Россией по отправке космонавта на МКС

Иран планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС), сообщил глава Иранского космического агентства Мортеза Барари.
«Для отправки космонавта-исследователя необходимо начать переговоры с Россией. На МКС находятся много исследователей из различных стран. Мы также нацелены на то, чтобы в сотрудничестве с другими странами, как, например, с Россией, изучить возможность отправки космонавта на космическую станцию «, — сказал Барари в интервью агентству Mehr.
Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран.(РИА Новости)
| 2019-10-21T15:28:00+00:00 21 октября 2019, 18:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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