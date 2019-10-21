Иран планирует начать переговоры с Россией по отправке космонавта на МКС

Иран планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию (МКС), сообщил глава Иранского космического агентства Мортеза Барари.
«Для отправки космонавта-исследователя необходимо начать переговоры с Россией. На МКС находятся много исследователей из различных стран. Мы также нацелены на то, чтобы в сотрудничестве с другими странами, как, например, с Россией, изучить возможность отправки космонавта на космическую станцию «, — сказал Барари в интервью агентству Mehr.
Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран.(РИА Новости)