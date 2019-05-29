Иран ожидает от США компенсации за потери от невыполнения Вашингтоном СВПД

Иран ожидает от США компенсации потерь от невыполнения Вашингтоном ядерной сделки за прошедший год, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который совершил визит в Катар.

«Мы ожидаем от них, по меньшей мере, проявления уважения к заключенному соглашению (Совместному всеобъемлющему плану действий — ред.) и компенсации иранских потерь за прошедший год, а также уважения его (Ирана — ред.) прав в сделке», — отметил Аракчи.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.