Иран отозвал аккредитацию у инспектора МАГАТЭ

Иран отозвал аккредитацию у сотрудницы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая инспектировала иранские объекты. Как сообщается в четверг, 7 ноября, отзыв аккредитации произошел на минувшей неделе во время инспекции завода по обогащению урана в городе Нетензе. Сотрудницу МАГАТЭ, чья фамилия не называется, заподозрили в том, что она может иметь при себе «подозрительный продукт». Ей было отказано в доступе на завод.

Иранское агентство по атомной энергии заявило, что МАГАТЭ было проинформировано об инциденте. Инспектор вылетела в Вену, где находится штаб-квартира международного агентства. В свою очередь в МАГАТЭ сообщили, что 35 представителей странов-членов агентства намерены провести специальное заседание с участием Ирана. (DW)