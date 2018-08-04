Иран отказывается уходить из Сирии

Иран уменьшит присутствие в Сирии или вовсе уйдет из нее, если ситуация стабилизируется, а борьба с терроризмом подойдет к концу. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми, сообщает РИА Новости.

«До тех пор пока правительство Сирии будет того желать, мы будем находиться в этой стране. Важной нашей задачей, помимо запроса сирийского правительства, была борьба с терроризмом. Как только мы почувствуем, что Сирия близка к относительной стабильности, а борьба с терроризмом подходит к концу и достигнуты значительные успехи, безусловно, мы можем уменьшить консультативное присутствие в Сирии или же вовсе уйти», — сказал Касеми агентству Pana. Текст заявления приводится на сайте иранского МИД.

В середине июля советник по международным делам верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Акбар Велаяти заявлял, что Иран сохранит присутствие в Сирии, иначе террористы возобновят активную деятельность. Он отметил, что иранские войска находятся в Сирии по просьбе официального Дамаска, и подчеркнул, что требования других стран, в том числе США, вывести войска из страны неуместны. Кроме того, по его словам, присутствие Ирана в Сирии не имеет никакого отношения к Израилю.

Власти Израиля неоднократно выражали обеспокоенность из-за иранских сил в Сирии, поскольку считают, что они представляют угрозу для Израиля, а также предупреждали о возможных превентивных мерах в случае попытки иранских военных закрепиться у израильской границы.

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