Иран отказался отпускать россиян с британского танкера

Иранские власти заявили, что не могут отпустить россиян и остальных людей, задержанных на британском танкере Stena Impero в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ.

Отмечается, что правительство Ирана сообщило российскому посольству в Тегеране, что не отпустит экипаж задержанного танкера до окончания следственных процедур.

«Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря посольства Андрея Ганенко пишет, что посольство РФ в Тегеране продолжает добиваться установления связи с российскими моряками. Указывается, что посольству удалось связаться с главой представительства МИД Ирана в городе Бендер-Аббас, который сообщил, что весь экипаж танкера остается на борту, свободно передвигается по судну, никаких ограничений на этот счет нет. Однако, как подчеркнул представитель министерства, по международным нормам экипаж не может покинуть судно до окончания расследования. Состояние членов экипажа хорошее, их жизням и здоровью ничего не угрожает.