Иран освободит танкер Stena Impero

Танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе, может быть отпущен в воскресенье, 22 сентября. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, которой принадлежит корабль.

Отмечается, что судно должно быть освобождено в ближайшие часы.

«Как мы понимаем, принято политическое решение об освобождении судна. Мы хотим, чтобы корабль ушел из иранских территориальных вод», — пояснили в компании, которой принадлежит Stena Impero.

Глава шведской компании Stena Bulks, владельца танкера Stena Impero, Эрик Хонелл заявил, что танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что Иран освободил нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena İmpero.