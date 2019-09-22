Иран освободит танкер Stena Impero

Танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе, может быть отпущен в воскресенье, 22 сентября. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, которой принадлежит корабль.

Отмечается, что судно должно быть освобождено в ближайшие часы.

«Как мы понимаем, принято политическое решение об освобождении судна. Мы хотим, чтобы корабль ушел из иранских территориальных вод», — пояснили в компании, которой принадлежит Stena Impero.

Глава шведской компании Stena Bulks, владельца танкера Stena Impero, Эрик Хонелл заявил, что танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшие несколько часов.

Ранее сообщалось, что Иран освободил нескольких моряков с задержанного в июле шведского танкера Stena İmpero.

| 2019-09-22T17:41:36+00:00 22 сентября 2019, 17:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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