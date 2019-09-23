Иран освободил британский танкер Stena Impero

Иранские власти освободили британский танкер Stena Impero, который был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как заявил представитель иранского правительства Али Рабии, «юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены». При этом он не сообщил точный срок, когда нефтеналивное судно отправится от берегов Ирана. «Мы еще не знаем точно, когда [фактически] танкер сможет выйти в море», — пояснил Рабии.

В воскресенье глава департамента портов и прибрежной полосы провинции Хормозган Алламорад Афифипур заявил, что нефтяной танкер Stena Impero будет в соответствии с решением суда отпущен в ближайшее время.