Иран опубликовал видео задержания судна с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) опубликовал видео с задержанием иностранного судна, перевозившего контрабандное топливо, передает телеканал Press TV.

КСИР в четверг сообщил, что задержал в минувшие выходные иностранное судно с контрабандным топливом в районе Персидского залива, не упомянув его названия. На борту находились 12 иностранцев, национальная принадлежность которых не указывалась, как и то, к какой стране относится судно.