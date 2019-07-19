Иран опубликовал видео со «сбитого» американцами беспилотника

На видеозаписи изображены кадры якобы со сбитого иранского беспилотника, снимающего корабль ВМС США. Время, указанное в кадре, указывает на то, что беспилотник все еще продолжал съемку после того, как Трамп заявил о том, что дрон был сбит.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, который приблизился к нему на расстояние 900 метров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что сбили аппарат в целях самообороны, но не уточнили, чей это был аппарат и какую именно угрозу он представлял для корабля.