Иран опубликовал видео со «сбитого» американцами беспилотника

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) опубликовал видео, доказывающее, что корабль ВМС США не сбивал иранский беспилотник в Ормузском проливе, трансляцию видеозаписи вел телеканал Press TV, передает РИА Новости.
На видеозаписи изображены кадры якобы со сбитого иранского беспилотника, снимающего корабль ВМС США. Время, указанное в кадре, указывает на то, что беспилотник все еще продолжал съемку после того, как Трамп заявил о том, что дрон был сбит.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, который приблизился к нему на расстояние 900 метров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что сбили аппарат в целях самообороны, но не уточнили, чей это был аппарат и какую именно угрозу он представлял для корабля.
В свою очередь представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил в пятницу, что все беспилотники Ирана в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы в целостности, сообщает агентство Tasnim.
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