Иран охватили митинги из-за повышения цен на бензин

Пикеты против повышения цен на бензин прошли в ряде городов Ирана, сообщает IRNA.

Несколько десятков человек выступили против решения иранских властей в Мешхеде, однако их митинг быстро закончился, отдельные выступления зафиксированы в Ширазе, Бирджанде, Ахвазе и ряде других городов в страны.

В Сирджане протестующие попытались поджечь местное нефтехранилище, чему помешали сотрудники полиции.

Ранее власти Ирана приняли решение с 15 ноября ввести квоты на льготный бензин и повысить цены на горючее, стоимость которого в рамках квоты составила 15 тысяч риалов, вне ее 30 тысяч, в то время как прежде бензин стоил 10 тысяч риалов. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что мера направлена на оказание помощи и поддержку населения с низким доходом.

| 2019-11-16T16:42:14+00:00 16 ноября 2019, 16:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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