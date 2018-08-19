Иран обвинил США в подготовке госпереворота

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании «группы действий», которая должна будет осуществить в стране государственный переворот. Об этом глава иранского ведомства сообщил в воскресенье, 19 августа, в своем Twitter.

«В этот день 65 лет назад США скинули избранное народом демократическое правительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддика, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет», — вспомнил глава МИД.

По его словам, сейчас входящая в Госдеп США «группа действий» мечтает сделать то же самое с помощью давления, дезинформации и демагогии».

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| 2018-08-19T20:04:01+00:00 19 августа 2018, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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