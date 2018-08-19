Иран обвинил США в подготовке госпереворота

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в создании «группы действий», которая должна будет осуществить в стране государственный переворот. Об этом глава иранского ведомства сообщил в воскресенье, 19 августа, в своем Twitter.

«В этот день 65 лет назад США скинули избранное народом демократическое правительство доктора наук, премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддика, восстановив диктатуру и подчинив себе иранцев на следующие 25 лет», — вспомнил глава МИД.

По его словам, сейчас входящая в Госдеп США «группа действий» мечтает сделать то же самое с помощью давления, дезинформации и демагогии».

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