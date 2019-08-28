Иран не желает роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил Зариф

Иран не желает роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил в среду глава иранского МИД Джавад Зариф на встрече в Иокогаме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Иран приветствует роль правительства Японии в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Мы ни в коем случае не желаем роста напряженности», — приводит слова Зарифа перед началом встречи телеканал NHK

По словам иранского министра, все страны должны пользоваться своими естественными правами на основе международного права.