Иран не желает роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил Зариф

Иран не желает роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил в среду глава иранского МИД Джавад Зариф на встрече в Иокогаме с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
«Иран приветствует роль правительства Японии в ослаблении напряженности на Ближнем Востоке. Мы ни в коем случае не желаем роста напряженности», — приводит слова Зарифа перед началом встречи телеканал NHK.
По словам иранского министра, все страны должны пользоваться своими естественными правами на основе международного права.
Со свой стороны, как передало агентство Киодо, Абэ пообещал, что «Япония будет настойчиво продолжать дипломатические усилия для стабилизации нынешней ситуации» в регионе.(РИА Новости)