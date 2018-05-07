Иран не сделает подарок Израилю

Если затянуть время, Иран потом будет сложно «выкурить», таким мнением поделился с Zerkalo эксперт российского совета по международным делам, Кирилл Семенов, комментируя ситуацию в Сирии и Ирано-израильский конфликт.

«В настоящий момент в Сирии обстановка такая, что режим Асада продолжает пытаться зачистить все анклавы. После того, как была решена проблема Восточной Гуты, сейчас идет зачистка в анклавах Растан, Северном Хомсе и несмотря на то, что одна из группировок пошла на сделку с режимом и согласилась вывести свои войска в Идлиб и Джелабрус, все остальные фракции остаются на своих местах и готовы оказывать сопротивление», — отмечает эксперт.

Говоря о конфронтации Ирана и Израиля, эксперт сказал, что Иран продолжает расширять собственное влияние в Сирии.

«Он контролирует целые регионы – например регион Алеппо, откуда ушла и российская военная полиция. Сейчас этот регион остался под полным контролем проиранских группировок. Кроме того, это относится и к восточной Сирии, Дейр-эз-Зор. Границу Сирии и Ирака также контролируют иранцы, на юге Сирии в районе Дамаска Иран широко представлен», — сказал он.

Семенов также добавил, что некоторые проиранские группировки интегрированы в сирийские правительственные войска и это не может устраивать Израиль.

«Тель-Авив понимает, что Иран укореняется в Сирии и создает там такие условия, что если медлить с этим положением, то его потом оттуда будет сложнее «выкурить» и все это может привести к возникновению зоны длительной нестабильности на границах с Израилем. Поэтому, то, что Израиль периодически бомбит иранские силы в Сирии – это вполне понятно. Они также намерены показать Москве, союзникам Ирана, что они остановятся, и будут наращивать свое противодействие Ирану.

Скорее всего, они будут требовать у Москвы, оказания давления на Иран, чтобы Тегеран вывел оттуда свои подразделения. Это естественно будет сложно сделать, так как многие проиранские формирования интегрированы в правительственные войска. Иран также смог создать из сирийцев собственные силы, которые действуют исключительно в интересах Ирана, поэтому проблем там конечно же больше», — добавил эксперт.

Аналитик также считает, что сейчас Израиль ищет союзников для проведения своей жесткой линии и тут расчет, прежде всего на США.

«Санкции Вашингтона против Ирана, направлены на то, чтобы ограничить экспорт иранской нефти и вообще нанести значительный ущерб экономике Ирана, чтобы он не смог выделять средства на военные нужды и поддержку проиранских сил в Сирии, которые сидят на иранскую зарплату, которая очень маленькая, поэтому все санкции против Ирана затронут и этот аспект», — сказал он.

Аналитик добавил, что Израиль намерен проводить жесткую линию, так как он не видит возможности у России надавить на Иран.

«Поэтому у Тель-Авива выбор невелик. Стоит также добавить, что и другие страны залива нацелены на конфронтацию с Ираном. Иран конечно же может ответить Израилю на их атаки, но это будет для Израиля подарком, так как это только лишь легитимирует все его действия и развяжет руки США против Ирана», — подчеркнул он.

Комментируя заявления Эрдогана о возможном начале новой операции в сирийском городе Манбидж, политолог сказал, что Турция не будет проводить операции, пока американцы находятся в этом регионе.

«Скорее всего США заставят курдские формирования PYD отдать этот регион местным арабам. Этот регион вероятно будет находиться под совместным контролем. Поэтому ожидать, что США сдадут этот регион туркам не приходится», — резюмировал он.

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