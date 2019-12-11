Иран не получил приглашение на саммит по Сирии в Стамбуле

Иран не приглашён на саммит по Сирии, запланированный в Стамбуле в феврале 2020 года. Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам старший помощник министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

«Это четырёхсторонний саммит: Турция, Германия, Франция и Великобритания. Иран не приглашён, потому что это саммит между европейскими странами и Турцией, это не связано с Ираном», — сказал он.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о намеченном в Стамбуле в феврале саммите по Сирии с участием глав Турции, ФРГ, Франции и Великобритании.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как «астанинский формат» (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

| 2019-12-11T14:00:37+00:00 11 декабря 2019, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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