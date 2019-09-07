Иран не будет соблюдать ограничения на исследования в рамках ядерной сделки

Тегеран отказывается от соблюдения ограничений на исследовательскую деятельность в рамках ядерной сделки. Об этом в субботу заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, сообщает ТАСС.

«Третий этап по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки имеет особую значимость, поскольку исследовательская деятельность больше не будет ограничена», — заявил Камальванди, выступление которого транслировал телеканал PressTV.

Он также заявил, что Тегеран будет использовать центрифуги нового поколения IR-6 для обогащения урана.

«Вчера мы ввели в эксплуатацию блок из 20 центрифуг IR-6 и в дальнейшем запустим блок из 30 центрифуг IR-6, — заявил Камальванди. — Введен в эксплуатацию блок из 20 центрифуг IR-4». Он добавил, что «в настоящий момент Тегеран не нуждается в новых видах центрифуг, однако их разработка остается на повестке дня».

Камальванди отметил, что «на данный момент Иран не намерен менять режим доступа МАГАТЭ к атомным объектам».

«Мы пригласили исполняющего обязанности гендиректора МАГАТЭ Корнела Феруцэ в Тегеран, куда он прибудет в воскресенье и встретится с главой Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи, а также министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом», — сказал он.