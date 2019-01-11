Иран назвал заявление МИД Франции о ракетной программе страны ложным

«Мы ожидаем, что Франция воздержится от повторения ложных заявлений оппонентов. Вопреки заявлению официального представителя МИД Франции, иранская ракетная программа не преследует какие-либо неправильные цели, создание ракетной программы — естественное право Ирана укреплять свой научный и оборонительный потенциал, что не противоречит резолюции 2231. Ни в одной из частей этой резолюции нет запрета для Ирана на обычные ракетные программы, системы ПРО и их применение в научных целях. Мы твердо убеждены в том, что попытки представить неверное толкование резолюции 2231 по ракетной программе Ирана и навязать его другим, является безответственным поведением», — заявил Касеми, чьи слова приводятся в Telegram-канале министерства.