Иран назвал условия встречи руководства страны с Трампом

Перед встречей с руководством Ирана США необходимо подтвердить приверженность выполнению ядерного соглашения с Ираном. Об этом в понедельник, 30 июля, советник иранского президента Хамид Абуталеби сообщил в своем микроблоге Twitter. В числе действий, которыми «можно вымостить ухабистую дорогу переговоров между Ираном и Америкой», советник Хасана Роухани назвал «уважение прав иранской нации, снижение враждебности и возврат к ядерному соглашению».

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о готовности «в любое время» встретиться с руководством Ирана. Для возможной встречи не существует «никаких предварительных условий», подчеркнул Трамп.

22 июля президент Ирана Хасан Роухани предостерег Трампа от продолжения враждебной политики против Тегерана. Трамп жестко отреагировал на его заявление и пригрозил «беспрецедентными последствиями». Через несколько дней издание Politico сообщило о готовности американского президента «заключить настоящую сделку» с Ираном.

В начале мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп обвинил Иран в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия.

После выхода из соглашения США расширили санкции в отношении Ирана. Эти санкции могут отрицательно повлиять и на неамериканские компании, которые ведут бизнес в Иране. Остальные участники соглашения раскритиковали решение Трампа и заявили о намерении сохранить договоренности в силе.

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