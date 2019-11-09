Иран надеется спасти ядерную сделку дипломатическим путем

Тегеран намерен защищать и спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе дипломатическим путем. Об этом, как передает Tremd со ссылкой на TACC, заявил журналистам в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на полях 4-й Московской конференции по нераспространению.

«Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36 этого соглашения, и Иран осуществляет свое право. Целью является защита соглашения, а не его убийство. Поэтому мы даем достаточно времени — два месяца — до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу», — сказал он.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.