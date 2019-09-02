Иран начнет реализацию третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке 6 сентября

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что реализация третьего этапа сокращения обязательств по ядерной сделке будет начата в пятницу, 6 сентября. По его словам, официальное объявление Иран планирует сделать в среду.

«Мы всегда оставляем дорогу открытой для дипломатии, но наш третий ответный шаг тоже готов. В среду господин президент объявит о нем. Я сообщу об этом госпоже Могерини»,— сказал Зариф в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что даже после принятия такого решения Иран готов к продолжению переговоров. «Мы не хотим разрушать. Мы хотим лишь исправить европейские ошибки»,— подчеркнул он.

| 2019-09-02T22:05:15+00:00 3 сентября 2019, 01:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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