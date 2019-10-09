Иран начал незапланированные военные учения вблизи границы с Турцией

Иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Об этом в среду сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

Информация об иранских военных учениях появилась на фоне новостей о том, что в среду подразделения армии Турции пересекли границу Сирии, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Тегеран высказался против проведения турецкими силами операции на сирийской территории.(ТАСС)

| 2019-10-09T13:57:56+00:00 9 октября 2019, 16:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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