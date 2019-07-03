Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний

Тегеран с 7 июля откажется от перепрофилирования реактора в Араке, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств, вернёт его к состоянию, при котором возможно производство плутония, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
«С 7 июля, что касается реактора в Араке, …мы реактор в Араке вернём к прежнему состоянию, то есть к такому, которое, по вашим (зарубежных стран) словам, является опасным и при котором возможно производство плутония», — сказал Роухани, объясняя, в чём будет заключаться следующий этап сокращения обязательств Ирана в рамках ядерной сделки.
По словам иранского президента, произойдет это в том случае, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств в ее рамках.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе предполагает, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей. Предполагается, что перепроектированный и перестроенный реактор в Араке не будет нарабатывать плутоний оружейного качества.
Иран неоднократно заявлял, что не стремится получить ядерное оружие.
В годовщину выхода США из ядерной сделки  Иран  8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.(РИА Новости)
| 2019-07-03T13:20:39+00:00 3 июля 2019, 14:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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