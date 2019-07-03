Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний

Тегеран с 7 июля откажется от перепрофилирования реактора в Араке, если стороны ядерной сделки не выполнят своих обязательств, вернёт его к состоянию, при котором возможно производство плутония, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«С 7 июля, что касается реактора в Араке, …мы реактор в Араке вернём к прежнему состоянию, то есть к такому, которое, по вашим (зарубежных стран) словам, является опасным и при котором возможно производство плутония», — сказал Роухани, объясняя, в чём будет заключаться следующий этап сокращения обязательств Ирана в рамках ядерной сделки.