Иран испытал баллистическую ракету

Иран в ночь на 25 июля испытал баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела 1 тысячу километров. Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
«Хотя ракета Shabaab-3 не представляла угрозы судоходству или базам США, по оценкам разведки, эти испытания являются частью усилий Ирана по улучшению дальности и точности пусков», — сообщила в Twitterобозреватель телеканала Барбара Стар.
При этом власти Ирана не сообщали о ракетных испытаниях.