Иран испытал баллистическую ракету

Иран в ночь на 25 июля испытал баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела 1 тысячу километров. Как передает РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.
«Хотя ракета Shabaab-3 не представляла угрозы судоходству или базам США, по оценкам разведки, эти испытания являются частью усилий Ирана по улучшению дальности и точности пусков», — сообщила в Twitterобозреватель телеканала Барбара Стар.
При этом власти Ирана не сообщали о ракетных испытаниях.
| 2019-07-26T06:27:51+00:00 26 июля 2019, 08:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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