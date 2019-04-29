Иран и Россия проведут военно-морские учения

ВМС Ирана и России планируют в ближайшие месяцы провести совместные маневры. Об этом, как сообщает в понедельник агентство IRNA, сообщил командующий ВМС страны контр-адмирал Хосейн Ханзади.

По его словам, российские корабли должны будут прибыть в ближайшие месяцы в южные иранские порты для участия в учениях. Ханзади не сообщил точные даты и место их проведения.

Как следует из материала агентства, маневры могут пройти в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот пролив транспортируется порядка 30% нефти из региона.(ТАСС)

| 2019-04-29T12:55:57+00:00 29 апреля 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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