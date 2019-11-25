Иран и МАГАТЭ согласовали четыре проекта в сфере ядерной энергетики, сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана при международных организациях в Вене Казема Гариба-Абади.
«Эти проекты стоимостью свыше одного миллиона евро (около 1,1 миллиона долларов – ред.), финансирование которых будет осуществляться МАГАТЭ, касаются различных отраслей», — заявил Абади.
Абади отметил, что проекты охватывают сферы обеспечения безопасности, продвижения исследовательских ядерных реакторов, работы с кадровым потенциалом в области ядерного топлива, утилизации ядерных отходов.
Постпред также добавил, что два проекта по энергетическим станциям и сотрудничеству в сфере предотвращения онкологических заболеваний уже ведутся с МАГАТЭ. Они будут продолжены в 2020 и 2021 годах.(РИА Новости)