Иран и МАГАТЭ согласовали четыре проекта в сфере ядерной энергетики

Иран и МАГАТЭ согласовали четыре проекта в сфере ядерной энергетики, сообщает государственное агентство IRNA со ссылкой на постпреда Ирана при международных организациях в Вене Казема Гариба-Абади.
«Эти проекты стоимостью свыше одного миллиона евро (около 1,1 миллиона долларов – ред.), финансирование которых будет осуществляться МАГАТЭ, касаются различных отраслей», — заявил Абади.
Абади отметил, что проекты охватывают сферы обеспечения безопасности, продвижения исследовательских ядерных реакторов, работы с кадровым потенциалом в области ядерного топлива, утилизации ядерных отходов.
Постпред также добавил, что два проекта по энергетическим станциям и сотрудничеству в сфере предотвращения онкологических заболеваний уже ведутся с МАГАТЭ. Они будут продолжены в 2020 и 2021 годах.(РИА Новости)
| 2019-11-25T12:51:08+00:00 25 ноября 2019, 13:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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