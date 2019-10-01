Иран и Армения расширяют сотрудничество

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что связи с Ираном должны быть свободны от геополитического влияния, так как «мы являемся ближайшими соседями». Об этом он заявил на встрече в Ереване с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает ru.armeniasputnik.am.

Пашинян отметил, что отношения между двумя странами были и остаются прочными.

«Наша позиция такова, что у нас есть общие интересы. И мы должны еще сотрудничать многие века и тысячелетия», — сказал премьер.

Пашинян отметил, что это первый визит Роухани в Армению после произошедших в стране политических изменений, и в Армении придают большую важность отношениям с дружественными странами.

Глава правительства подчеркнул, что Армения высоко оценивает сбалансированную позицию Ирана по карабахскому урегулированию.

Иранский президент отметил также, что после прихода во власть команды во главе с Пашиняном, объемы товарооборота между странами существенно возросли, а совместные проекты успешно реализовываются. Лидер ИРИ сказал, что они готовы рассмотреть вопрос строительства Мегринской ГЭС, расширения двусторонних капитальных инвестиций.

Пашинян и Роухани обменялись мнениями по поводу создания транспортного коридора Персидский залив-Черное море. По словам премьера, этот проект исходит из стратегических интересов Армении, и последняя готова принять практические меры в этом направлении.

Стороны коснулись и ряда проблем региональной безопасности. В этом контексте Роухани заявил о необходимости урегулирования карабахского конфликта мирным путем, с учетом мнений и позиций сторон.