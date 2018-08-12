Иран говорит об экономической войне

На фоне американских санкций против Ирана, высокой стоимости жизни и подозрениями в коррупции в Тегеране считают, что страна столкнулась с «экономической войной». Об этом в письме к иранскому духовному лидеру аятолле Али Хаменеи написал председатель Верховного суда аятолла Садег Амоли Лариджани, передает в субботу, 11 августа, государственный телеканал Исламской Республики.

«Нынешние особые экономические условия считаются экономической войной», — указал Лариджани, призвав создать специальные суды для оперативного решения финансовых преступлений, говорится в телевизионном сообщении.

Хаменеи согласился с главой судебной системы, подчеркнув, что целью судов должно быть «быстрое и справедливое наказание виновных в коррупционных экономических операциях».

Ранее в Турции и России назвали «экономической войной» новые санкции США. Так, в тот же день турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна является «целью экономической войны».

А накануне российский премьер-министр Дмитрий Медведев также сравнил с объявлением экономической войны усиление американских санкций против России. «На эту войну необходимо будет реагировать — экономическими методами, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами», — отметил глава правительства РФ.

Источник:DW

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