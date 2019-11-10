Иран готов поделиться опытом в атомной сфере со странами Персидского залива

Тегеран готов поделиться своим опытом в ядерной промышленности со странами Персидского залива. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи на церемонии начала строительства второго энергоблока АЭС «Бушер».

«Мы готовы поделиться своим опытом со странами Персидского залива», — цитирует его агентство Fars.

Салехи также «поблагодарил российский народ и государство за помощь Ирану в развитии атомной промышленности». «[Сотрудничество] с Россией предоставило нам доступ к продвинутым технологиям, и станция «Бушер» символизирует это искреннее сотрудничество», — добавил он.

По словам главы ОАЭИ, строительство второго энергоблока на станции «идет строго по графику».(ТАСС)