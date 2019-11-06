Иран доведет обогащение урана до уровня 4,5% на объекте в Фордо к субботе, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.