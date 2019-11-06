Иран доведет обогащение урана до уровня 4,5% на объекте в Фордо к субботе, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
«К субботе, когда инспекторы МАГАТЭ вновь прибудут (на ядерный объект в Фордо – ред.), мы достигнем этапа, при котором обогащение (урана) у нас будет на уровне 4,5%», — сказал Камальванди в эфире телеканала IRINN.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали «стратегическим терпением» Ирана.(РИА Новости)