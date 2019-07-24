Иран будет сбивать беспилотники, нарушающие границу страны, заявил Роухани

В случае повторных нарушений границ Ирана беспилотниками, Тегеран будет поступать так же, как с американским БПЛА, — сбивать их, заявил президент ИРИ Хасан Роухани.

«В то время, когда был сбит беспилотник, ответ (Ирана) был профессиональным и точным. Если подобное нарушение границ нашей страны повторится, вновь дадим такой же ответ в надлежащих условиях», — сказал Роухани, чьи слова были опубликованы на его официальном сайте.