«Иран будет играть на противоречиях», – считает иранский эксперт

В Иране ждут итогов парламентских выборов США, таким мнением поделился с «Зеркало» иранский эксперт, профессор университета Шахида Бехешти Хамидреза Азизи, комментируя ирано-американские отношения.

«Поскольку в наши дни совершенно очевидно, что после выхода из ядерной сделки Соединенные Штаты начали кампанию по усилению давления на Иран, и не только путем введения экономических санкций, но и путем поддержки жестких оппозиционных групп, пытающихся свергнуть Исламскую Республику. Таким образом, многие эксперты, как внутри, так и за пределами Ирана, теперь считают, что главной целью администрации Дональда Трампа является «смена режима» в Иране», — отмечает аналитик.

По его словам, сейчас для Ирана открывается возможность маневра, и он может играть на противоречиях между США и ЕС.

«Безрассудные действия Трампа против союзников, в основном из стран ЕС, которые на самом деле все больше и больше отчуждают их от Вашингтона, дают Ирану поле для маневра. Это стало очевидно с момента начала «торговой войны» с ЕС. Этот вопрос, а также тот факт, что европейцы все еще поддерживают ядерную сделку и пытаются ее спасти, вызвали некоторые надежды на то, что Иран сможет найти какой-то путь для выхода из-под давления США», — считает Хамидреза Азизи.

Азизи также добавил, пока многие в Иране, как и в других странах, ждут результатов парламентских выборов в США, которые состоятся в ноябре.

«Если демократам удастся победить, их ненависть к действиям Трампа вместе с позитивной позицией ЕС в отношении ядерной сделки может помочь Ирану прервать текущее давление», — считает эксперт.

Говоря об отношения Ирана и России, а также сближении Москвы и Тель-Авива, иранский профессор не считает, что Россия пытается полностью «изгнать» Иран из Сирии.

«По двум причинам: во-первых, потому, что у Москвы нет конкретных инструментов для этого, а во-вторых, поскольку ей по-прежнему нужна помощь Ирана в борьбе с повстанческими и террористическими группами, чтобы Асад смог восстановить контроль над всеми сирийскими территориями», — добавил он.

По его словам, поскольку Россия озабочена тем, что беспокойство Израиля по поводу присутствия Ирана в Сирии может привести к конфликту между Тегераном и Тель-Авивом, тем самым угрожая позиции Асада, а также России, она пытается найти серединный путь, чтобы основные интересы, как Ирана, так и Израиля были соблюдены.

«Таким образом, Иран по-прежнему продолжает сотрудничать и с Россией и Сирией, я не думаю, что присутствие Ирана в Сирии будет прекращено в ближайшее время», — резюмировал аналитик.

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