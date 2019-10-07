Иракский премьер отправил под следствие офицеров после разгона демонстраций

Иракские офицеры, подозреваемые в чрезмерном применении силы против демонстрантов в шиитском пригороде Багдада Мадинат ас-Садр, отправлены под следствие, говорится в опубликованном в понедельник заявлении штаба объединенного командования ВС Ирака.

Ожесточенные столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в восточном пригороде столицы Мадинат ас-Садр (Садр-сити) в воскресенье вечером. По данным иракских СМИ, полиция при поддержке вооруженных сил использовала слезоточивый газ и боевые патроны против демонстрантов.