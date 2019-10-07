Иракский премьер отправил под следствие офицеров после разгона демонстраций

Иракские офицеры, подозреваемые в чрезмерном применении силы против демонстрантов в шиитском пригороде Багдада Мадинат ас-Садр, отправлены под следствие, говорится в опубликованном в понедельник заявлении штаба объединенного командования ВС Ирака.
Ожесточенные столкновения между силовиками и демонстрантами вспыхнули в восточном пригороде столицы Мадинат ас-Садр (Садр-сити) в воскресенье вечером. По данным иракских СМИ, полиция при поддержке вооруженных сил использовала слезоточивый газ и боевые патроны против демонстрантов.
Жертвами столкновений стали не менее 15 человек, сообщило иракское агентство Shafaq со ссылкой на медицинский источник. «Главнокомандующий ВС Ирака (премьер-министр Адель Абд аль-Махди) распорядился создать комиссию… для проведения срочного расследования в отношении командующих и офицеров, применивших чрезмерную силу и нарушивших приказы в ходе столкновений в Мадинат ас-Садр», — говорится в заявлении объединенного штаба командования, опубликованном в Facebook.
Комиссию возглавит директор военной разведки, указано в документе. Одновременно премьер отдал приказ вывести армейские подразделения из Мадинат ас-Садр и направить туда дополнительные силы федеральной полиции, сообщило агентство INA.(РИА Новости)