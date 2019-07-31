Ираклия Окруашвили оставили за решеткой

Тбилисский апелляционный суд не принял к рассмотрению апелляцию адвокатов экс-министра обороны, лидера партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили о пересмотре меры пресечения, сообщает по информации sputnik-georgia.ru, Первый канал.

Лидер оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили обвиняется в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента 20-21 июня. Антироссийская акция перед парламентом Грузии 20 июня переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули спустя два часа. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Тбилисский городской суд 27 июля избрал заключение для Окруашвили, в качестве меры пресечения. Оппозиционера поместили в т. н. «тюрьму Матросова» в Тбилиси.

| 2019-07-31T23:20:58+00:00 1 августа 2019, 03:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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