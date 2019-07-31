Ираклия Окруашвили оставили за решеткой

Тбилисский городской суд 27 июля избрал заключение для Окруашвили, в качестве меры пресечения. Оппозиционера поместили в т. н. «тюрьму Матросова» в Тбилиси.

Лидер оппозиционной партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили обвиняется в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента 20-21 июня. Антироссийская акция перед парламентом Грузии 20 июня переросла в беспорядки и антиправительственные выступления к 22:00. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули спустя два часа. В ту ночь пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.