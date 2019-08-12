Ирак выступил против присутствия Израиля в Персидском заливе

Ирак выступает против участия Израиля в патрулировании вод Персидского залива и считает, что присутствие западных войск в регионе увеличит напряженность, заявил в понедельник глава иракского МИД Мухаммад Али аль-Хаким.

«Ирак выступает против участия сил сионистского режима в составе каких-либо патрулей по обеспечению безопасного прохода кораблей в Персидском заливе. Страны Персидского залива вместе способны обеспечить безопасный проход кораблей», — написал аль-Хаким в Twitter.

Министр отметил, что «Ирак стремится снизить напряженность в регионе путем переговоров, а присутствие западных сил в регионе ее увеличивает».