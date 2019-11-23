Ирак восстановил работу КПП на границе с Ираном

Управление пограничных переходов Ирака восстановило в полном объеме работу южного перехода Шаламче на границе с Ираном, который был закрыт ранее из-за протестов. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает информационный портал «Ахбар аль-Ирак».

Багдад 16 ноября закрыл для передвижения людей южный погранпереход с Ираном Шаламче из-за протестов в обеих странах. Сообщалось, что о частичном закрытии попросил Тегеран, запрет на проезд касался только людей, товары и грузы продолжали пересекать границу.

В ряде городов Ирана в последние дни прошли протесты из-за резкого повышения властями цен на бензин. Некоторые из них, сообщали местные СМИ, носили мирный характер, а некоторые перерастали в вооруженные беспорядки. При этом сообщалось о жертвах как среди участников беспорядков, так и среди силовиков.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков погибли более 300 человек, число пострадавших составило около 15 тысяч. В ноябре 66 иракских офицеров предстали перед судом за чрезмерное применение силы при разгоне акций протеста.