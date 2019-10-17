Ирак сообщил о задержании сбежавших из Сирии боевиков ИГ

Иракский министр обороны заявил о задержании нескольких боевиков ИГ, бежавших из Сирии в Ирак, сообщает агентство INA

«Несколько сбежавших из Сирии боевиков ИГ были задержаны на территории Ирака», — цитирует агентство заявление пресс-службы министра Наджаха аш-Шамри.

При этом деталей задержания не приводится.

В среду министр ознакомился с ситуацией на границе Ирака с Сирией и подчеркнул, что незаконно проникших на территорию Ирака продолжат преследовать, а для предотвращения инцидентов охрану границы усилили.

Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским «Сирийским демократическим силам» (SDF) — военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР.