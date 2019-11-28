Ирак принес извинения Ирану за нападение демонстрантов на консульство

 Глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом принес извинения за нападение демонстрантов на генконсульство Ирана в иракском городе Наджаф на юге страны, сообщается в распространенном заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран выразил протест Багдаду из-за нападения на иранское генконсульство в Ираке.
«После нападения на генконсульство Ирана в Наджафе глава МИД Ирака Мухаммед аль-Хаким в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана, извинился за вредоносные действия (демонстрантов — ред.) и подтвердил обязательство своей страны по защите дипломатических объектов и иранских дипломатов», — говорится в сообщении МИД Ирана в Telegram.(РИА Новости)
| 2019-11-28T21:28:59+00:00 28 ноября 2019, 23:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss