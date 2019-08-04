Ирак отрицает, что задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит ему

Министерство нефти Ирака заявило, что не имеет никакого отношения к захваченному Ираном танкеру с контрабандной нефтью, сообщает Reuters. «Министерство не экспортирует дизельное топливо за рубеж»,— говорится в сообщении ведомства, пишет kommersant.ru.

Ранее КСИР сообщил, что в среду задержал иностранный танкер с контрабандным топливом, который направлялся в «некоторые арабские страны». На борту находились семь моряков разных национальностей.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление КСИР сообщил, что нефтеналивной танкер, задержанный в Персидском заливе, принадлежит Ираку.