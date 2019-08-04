Ирак отрицает, что задержанный в Персидском заливе танкер принадлежит ему

Министерство нефти Ирака заявило, что не имеет никакого отношения к захваченному Ираном танкеру с контрабандной нефтью, сообщает Reuters. «Министерство не экспортирует дизельное топливо за рубеж»,— говорится в сообщении ведомства, пишет kommersant.ru.

Ранее КСИР сообщил, что в среду задержал иностранный танкер с контрабандным топливом, который направлялся в «некоторые арабские страны». На борту находились семь моряков разных национальностей.Телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление КСИР сообщил, что нефтеналивной танкер, задержанный в Персидском заливе, принадлежит Ираку.

| 2019-08-05T01:31:37+00:00 5 августа 2019, 03:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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